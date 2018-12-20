敢對抗蔡意志 才是大破大立

2018年12月20日 01:44 中國時報 崔慈悌

民進黨執政後，兩岸關係陷入冰點，黨主席參選人卓榮泰表示「台灣前途決議文若認為要討論就討論」，儘管讓人眼睛一亮，但未來能否端出檯面，容許黨內「大鳴大放」，才是卓脫去「保皇黨」標記的重要關鍵。

相較於國民黨提出的「九二共識」，民進黨的兩岸政策，始終不及國民黨明確，蔡英文雖然曾提出「維持現狀」的論述，卻只是承接國民黨執政時依「九二共識」所創造的兩岸關係，當時的「現狀」在蔡政府不願承認「九二共識」後，早就無法「維持」。

這次九合一選舉，高雄市長當選人韓國瑜喊出「貨出得去，人進得來」，把民進黨打的落花流水，也讓民進黨警覺到，兩岸關係再不突破，恐怕這樣的挫敗將延續到2020。

兩位民進黨主席參選人卓榮泰與游盈隆，昨天不約而同地表明若當選主席，將召集兩岸路線的辯論大會。顯然，兩岸關係急凍，對選情造成的負面衝擊，已讓黨內的中生代嗅到危機。

不過卓榮泰雖表明「台灣前途決議文若認為要討論就討論」，但從近年民進黨黨員大會相關提案都被搓掉來看，擅長喬事的「大師兄」，是否真能容許黨內激烈的辯論兩岸路線甚至提案，恐怕是個問題。

蔡英文兼任黨主席期間，民進黨連續3年的黨員大會，都有人提案希望將蔡英文的 「維持現狀」論述列入新黨綱，取代1991年的台獨黨綱、1999年的「台灣前途決議文」、以及2007年「正常國家決議文」，卻遭小英冷處理。

就連蔡英文自己提出的論述，都在蔡的意志下，不是上演黨員「尿遁」的戲碼，就是被送交中執會，最終不了了之，更何況是與她不同的兩岸政策主張。

儘管已辭黨主席，蔡英文畢竟還是總統，在黨內也握有實質影響力，就連卓榮泰此次出馬參選黨主席，都是由蔡的幕僚與中生代龍頭共同商定。

這樣的卓榮泰，能否作出迴異於蔡英文的決定，讓兩岸政策能在黨內公開討論，並容許最終討論出來的「最大共識」列入台灣前途決議文，將是卓證明自己能夠「大破大立」的關鍵。

(中國時報)