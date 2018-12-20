2020大選 小英無優先提名權

2018年12月20日 01:44 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席參選人卓榮泰昨表示，蔡英文總統、現任立委在2020年的選戰中，都沒有優先權；不過他也強調，除了機制，但也要考慮贏的策略，策略就可變動。

卓榮泰強調，「我們沒有優先連任的黨章」，他還說，2020年不是只有總統選舉，還要維持國會多數；不能只為一個總統選舉，放棄國會多數。

卓榮泰被7位跨派系代表共推參選黨主席後，很多人批評他是「保皇派」。同樣投入黨主席選舉的台灣民意基金會董事長游盈隆昨指出，蔡英文對卓榮泰有提攜之情，「幕僚革主子的命？除非文革再現」。

游盈隆說，按照這樣的人情義理，當蔡英文依然視民意為無物，繼續做自己認為「對的事情」，還想不費吹灰之力就代表民進黨參選下一任總統，「卓仔能不唯命是從嗎？」蔡英文在位的一天，「卓榮泰如何能違逆她的權力意志，去大破大立呢？」

卓榮泰昨在《蔻蔻早餐》專訪時，駁斥外界說他是「保皇派」，他說，「保皇派，我希望講的人以後不要生氣，因為他講錯了！」

被問到選舉提名機制，他說，黨內對總統提名初選、立委提名都有機制，任何黨員只要有心爭取公職，黨都歡迎，機制並沒有大問題，但同時也要考慮贏的策略，策略就可變動。

主持人追問，「蔡英文沒有優先權？」卓榮泰回答，「立委也沒有啊」，他再次強調這是黨的機制，不是他個人，必須跟贏的策略放在一起，「我沒有權力決定，說誰一定要來選。」

談到初選機制，卓榮泰表示，目前是採全民調，如果有認為黨員的成分要多一些，大家可以討論，「我不能決定所有事情，但所有事情必須要經過我才能決定。」

有人說民進黨的毒瘤就是派系，是否還會宣布派系大解散？卓榮泰說，「我們做過，但是成效沒那麼好」，派系可以培養默契、交流感情，但是聚會不能討論個人或一些人利益，否則私下利益放到黨來，這個黨會失敗。

他強調，派系現在已經很淡化，以前他被別人歸納為謝系，「現在只有點頭」，不要能以派系結論壓過黨主張，也不能以派系利益凌駕黨利益。

(中國時報)