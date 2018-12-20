陸想以柯換蔡 柯「怎這樣寫」

2018年12月20日 01:44 中國時報 吳堂靖 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

華盛頓郵報18日刊登專欄作家Josh Rogin文章，認為大陸希望以可塑性高的領導人（malleable leader）來取代蔡英文總統，但未明寫誰是「那個人」，但有親綠媒體人解讀為那個人就是柯文哲。對此，柯文哲被媒體問到時不解地表示「華盛頓郵報怎麼會這樣寫？」行政院祕書長卓榮泰也說，要換掉誰，不是外國報紙說了算，是台灣人民說。

電台主持人周玉蔻昨在廣播節目中引用該段評論，詢問民進黨主席候選人卓榮泰，大陸是否想「以柯換蔡」，卓榮泰對此表示，能不能換掉誰並非外國報紙或外國人所能講，重點還是台灣人民。柯文哲昨出席公安會報前受訪，對此不解表示「華盛頓郵報怎麼會這樣寫？」隨即快步離去，未多做回應。顯然不知道是國內媒體人對文章的延伸解讀。

在親綠人士邀請下，《屠殺》作者伊森·葛特曼（Ethan Gutmann）曾專程來台於10月2日召開國際記者會，質疑台北市長柯文哲醫師時期赴大陸擔任器官移植「中間人」角色，被問到是否認為柯是騙子（Liar），葛特曼毫不猶豫地回「Yes！」。顯示柯P越來越被綠營一些人士設定成挑戰民進黨角逐大位的政治人物。

除了紐約時報發表專欄文章表示大陸介入九合一大選外，美國參議院外交委員會亞太小組委員會主席加德納參議員（Sen. Cory Gardner, R-CO）18日與5位跨黨派參議員聯名致函美國國務卿蓬佩奧、財政部長姆努欽、國家情報總監科茨，及聯邦調查局長克里斯多夫‧雷，對於有關北京干預台灣在上個月舉行的地方選舉的指稱「表示擔憂」，並「鼓勵美國行政部門與台灣政府密切合作針對有關情況進行調查」。

美在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格最近接受本報專訪時指出，美國在剛舉行的台灣大選讓包括他在內的很多人感覺支持民進黨，這樣並不明智（unwise），間接表達了對於美國官方太過鮮明地支持民進黨的質疑。

(中國時報)