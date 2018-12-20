核心價值若相同 綠柯可合作

2018年12月20日 01:44 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

行政院祕書長卓榮泰昨接受電台專訪，談及未來民進黨和台北市長柯文哲的關係時表示，黨和柯文哲的關係就是「可以進一步交往的朋友」，但要在共同中心思想和核心價值，核心價值就是柯文哲為的是台灣價值和台北市利益，在此之下，可以合作。

民進黨在九合一大選慘敗後，「白綠合作」備受關注。有週刊最近報導，卓榮泰表示，民進黨與柯文哲之間有不同溝通管道，柯文哲在這兩次市長選舉中都有得到民進黨的一些協助，「我想這事實他會瞭解、也會承認」。

電台主持人昨問，柯文哲是白色力量，有些民調顯示他的支持度高於民進黨，卓榮泰說，「那就恭喜他」，繼續祝福他，他就是台北市市長，柯文哲和行政院的關係就是中央和地方關係。

至於民進黨與柯的關係，卓榮泰說，就是「可以再進一步交往的朋友」，但是柯文哲提到的「兩岸一家親」，卓榮泰認為，兩岸可以親來親去，就是不要一家親。

若能當選民進黨黨主席，是否拜訪柯文哲？卓說，他會有很多機會和柯坐在一起，吃飯都可以，但不要官式拜訪。

對於時代力量，卓榮泰說，時代力量很像以前民進黨，若民進黨有優秀人選，會以自己人為優先，若在地方上，民進黨贏的策略不夠的話，會尋求包括時代力量或其他友黨；現在民進黨所謂的大局，就是「爭取未來政權在我們手上」。

(中國時報)