租稅負擔升至15％財長暗示加稅

2018年12月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財長蘇建榮日前表示，今年國內租稅負擔率可望達13％，但19日他進一步指出，期透過擴大稅基，促成稅收與GDP的成長亦步亦趨，租稅負擔率由今年的13％提升至15％，且努力在任期內達成。

負擔率13％ 立委諷太低

蘇建榮說法，也暗喻有加稅空間。蘇建榮日前表示將透過檢討扣除額、研擬數位經濟稅，以及藉由大數據發掘合理稅源等三大面向，提高國內租稅負擔率至13％，相關計畫昨在立法院財政委員會受到曾銘宗、王榮璋等多位立委關切。曾銘宗質疑，租稅負擔率提升至13％，1年稅收僅增加約170億元，這數字應屬於署長級願景。

蘇建榮坦言，在維持目前經濟情勢下，2018年國內租稅負擔率即約13.35％。他並鬆口說，租稅負擔率長期目標希望至少提升到14％至15％；如果15％，稅收將增2800億元。

目標達成 稅收增2800億

蘇建榮指出，其實台灣在1990年與2000年時，租稅負擔率曾達19％，現在數字降下來，是因為國民所得成長，GDP規模擴大，但稅收成長率比GDP小。

據了解，為提升租稅負擔率，在扣除額合理化上，將一改近年來只增不減情況，外界期盼的長照扣額除額雖會納入檢討，但檢討範圍將擴及近期備受外界質疑的高所得不用繳稅項目，像是儲蓄扣除額、現金捐贈扣除額等減免都將重新檢視。

昨日財委會上，立委王榮璋即抨擊，宏泰機構執行常董兼宏泰建設總經理林鴻南和林堉璘宏泰教育文化公益基金，明明是公益信託，卻出資投資中嘉，享受免稅優惠，根本是「假捐贈、真避稅」，蘇建榮直言，國稅局已調查此案。據悉，為避免類似狀況一再發生，財政部也正就所得稅、遺贈稅等相關法令進行檢討。

大數據分析 找更多稅源

至於研擬數位經濟稅部分，曾銘宗詢問，為維持跨境電商與境內電商的公平競爭基礎，澳洲等多個國家現已取消或計畫取消進口貨物小額免稅門檻，歐盟2021年也會跟進，台灣會否跟進？

蘇建榮表示，是否取消現行進口貨物郵包2000元以下免稅門檻，已委外研究，尚無具體實施期程，但會進一步了解國際趨勢，就中長期而言，希望能與國外作法一致，維持稅制公平性。至於透過大數據分析找出更多合理稅源上，他說，農曆年前會有初步想法出爐。

(中國時報)