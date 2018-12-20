鄭文燦槓觀光局 不髮夾彎走著瞧

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中國時報
／綜合報導

交通部觀光局宣布擴大國旅暖冬遊方案，補助範圍擴大至全台19縣市，卻獨漏台北、新竹、桃園3市，桃園市長鄭文燦19日直指「跳過桃園是缺乏邏輯及道理的決策！」公會更怒批是「空襲業者」，目前3市民宿業已出現「退訂潮」。北市與桃市旅館公會不滿政策，昨日皆至觀光局遞交陳情書，交通部昨下午也緊急與觀光局召開會議。但觀光局長周永暉表示，政策難兩全其美，宣布了就不會改變。

觀光局宣布擴大暖冬遊以刺激國旅，明年1月至全台19縣市自由行的旅客，每晚每房可補1000元，30歲以下、60歲以上者還可加碼多補500元。然而因台北、新竹、桃園3市近3年的住房率高於5成，觀光局因此將這3市排除在補助範圍外。

鄭文燦表示，觀光局每年在桃園獲得最多資源，桃園機場旅客服務費過去是300元，現在增至500元，每年約有100億元，其中50億元提供給觀光局做為發展觀光基金，但用於桃園卻很少。他希望觀光局公開說明，若無任何道理，市府將由觀旅局整理資料，由桃園市籍立委在立法院清楚表達。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞表示，觀光局在制訂政策時欠缺考慮，也未與業者、公會討論，就直接投下「空襲式政策」，新補助案上路後，恐對業者會有「窒息式」效果，住房率預計會大降15％，他舉例民眾若到桃園市參加跨年活動後，就會寧願多開半小時的車至新竹縣或新北市投宿，如此桃市業者的損失肯定非同小可；新竹縣觀光民宿協會理事長田臺明表示，已有原本打算投宿新竹市的旅客退訂，轉而改訂新竹縣民宿。

但觀光局長周永暉表示，這次是短期措施，已經宣布就不會改變。旅宿組組長湯文琦說明，考量預算問題，才會如此安排。

(中國時報)

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