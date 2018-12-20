桃機旅客 嚇到臘味禮盒棄男廁

2018年12月20日 04:10 中國時報 陳麒全 、 張孝義 、 李忠一 、 張穎齊 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭五結海邊昨發現死豬，防檢人員封鎖現場後採樣，初步排除死豬與非洲豬瘟有關。（宜蘭縣政府提供）

防範非洲豬瘟擴散，蔡英文總統19日親赴桃園機場視察，有旅客攜帶違規肉品，見大陣仗在檢疫，害怕被查獲、重罰，竟把臘味禮盒、臘腸棄置男廁內；宜蘭五結海邊發現1具斃死豬，初步排除與非洲豬瘟有關。法務部調查局也責令各外勤處站據點，就大陸豬肉製品可能的銷售管道進行情蒐，隨時提供農政單位進行檢查、裁罰。

為了遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，行政院農委會祭出重罰，18日桃園機場就開出2張新台幣20萬元的罰鍰單，昨天再開出第3張，防檢局並呼籲罐頭最好不要帶。蔡總統表示，防範非洲豬瘟是兩岸之間的一件大事，呼籲大陸在最短的時間能給最充足的資訊，不讓防疫上出現漏洞。

就在巡視時，有剛入境的旅客正在第二航廈8號行李轉盤拿取行李，看到龐大維安陣仗，加上海關及防檢局人員正加強檢疫工作，嚇得把攜帶的香腸禮盒，丟棄在行李轉盤旁的男廁內，清潔人員發現，連忙通報檢疫人員。

關務署台北關表示，若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否能攜帶入境；即使發現有違規肉品，通過「應申報櫃檯」也僅會被沒入銷毀，不會有任何罰鍰。

另外，農委會昨下午於官方臉書發布「快報」，指稱上午在宜蘭五結利澤沙灘「發現一隻明顯死亡的豬隻」。農委會表示，檢體預估傍晚就會送達家畜衛生試驗所，24小時內會有初步結果。

海巡署第二巡防區指揮部18日也在彭佳嶼東北18.2浬處，發現1艘大陸漁船「閩晉漁」，驚見有4.4公斤生豬肉及1.32公斤燉煮的豬肉，檢疫局已派員封存消毒，不得著陸。

(中國時報)