新版高鐵高雄好玩卡 瘋狂價爽爆

準高雄市長韓國瑜19日晚間在林皇宮前受訪，除了大批媒體之外，連小朋友都對他充滿好奇。（林瑞益攝）

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中國時報
／台北報導

因應韓流帶起的高雄旅遊熱潮，高鐵公司昨日宣布，台灣高鐵2019「高鐵＋高雄好玩卡」將全新改版，除提供標準車廂對號座的75折高鐵車票，更網羅多項熱門景點與交通工具，還新增高雄85觀景台、貢多拉船等景點，即日起開放購票，明年元旦起可正式使用。該卡總價值2088元，現在購買只要690元，狂省1398元。

新科高雄市長韓國瑜將在25日上任，典禮現場攤位抽籤已搶破頭，周邊飯店、民宿快達一房難求，甚至連大陸的旅行業者都已將高雄列入必訪的行程。

新版「高鐵＋高雄好玩卡」聯票內容豐富，包括高鐵標準車廂對號座來回75折優惠車票與高雄好玩卡，而高雄好玩卡內涵高雄捷運二世卡、渡輪往返旗津、3小時新宇自行車、雙層巴士、愛河太陽能船、貢多拉船。

該聯票還加贈一日效期輕軌、夢時代摩天輪、85觀景台、駁二展場一日遊、壽山動物園、哈瑪星台灣鐵道館、陽明高雄海洋探索館、旗津貝殼館等的門票，與輕軌沿線商家優惠好禮。聯票總價值2088元，現在優惠價只要690元，購買就現省1398元，十分划算！

另外，高鐵持續熱銷的「高鐵＋高捷」聯票也非常划算，卡內包含高鐵標準車廂對號座來回75折優惠車票、高捷套票，原價859元，現在優惠價僅490元。

(中國時報)

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