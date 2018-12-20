雙子星PK 台藍天決戰港南海

2018年12月20日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

藍天兼宏匯集團董事長許崑泰（左二）、宏匯集團總裁黃坤泰（右二）19日出席記者會表示，藍天、宏匯集團為唯一參與台灣雙子星案競標之本土團隊。（郭吉銓攝）

台、港爭霸決戰雙子星

有「世紀標案」之稱的台北雙子星將於年底開標；繼港媒大亨、南海控股集團主席于品海率領團隊，在台公開亮相並說明設計理念後，台灣的3C霸主藍天電腦也不甘示弱，藍天暨宏匯集團董事長許崑泰昨親上火線，強調「本土」優勢最接地氣，台港兩強爭霸愈來愈白熱化，目標只有一個，要搶攻首都「國門地標」。

許崑泰表示，雙子星是他籌備了1年多來的心血結晶，是事業的里程碑，更是他人生的代表作，不但要做到近乎完美，而且拿到了就不會放手，強調完工後捨不得賣，他同時預估，完工後的投報率5%至8%，將「長期持有、永續經營」。

許崑泰強調正港台灣人

于品海表示，台北雙子星具備六鐵共構交通便捷，台北自從有了101大樓後，都市發展沒有強大的新動能，實在很可惜，雙子星以108個盒子作為設計概念，將來不僅有商場，還有兒童樂園、農場，打造成玩樂、休息、社交的空間，舉手投足皆展現對競標的企圖心。

對於兩強對決，許崑泰表示，這好比這次市長選舉，沒有到最後關頭，誰都不敢說，目前預估勝算是五五波，對於年底開標、鹿死誰手，許崑泰強調，「過程全力以赴，結果平常心看待」。

于品海稱百分之百港資

有趣的是，兩大競爭的投標團隊，近來都飽受「陸資」紛擾；于品海強調，南海是百分之百港資，感嘆這個傳言「有夠無聊了，沒事幹才這麼說」，公開表達能終止這種「獵巫」謠傳。

許崑泰則強調，自己是土生土長台灣人，從小讀三重幼稚園、三重國小，祖先來台落腳在松山，定居至今已長達250年了，還自嘲「聽我講話就知道我是正港台灣人」。

據了解，南海控股集團去年營收為新台幣636億元，財務實力驚人，對手藍天團隊的實力也不容小覷，手上握有市值達1894億不動產，對經營商場、飯店都有豐富經驗。

(中國時報)