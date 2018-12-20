環評過關 台積電3奈米廠拍板

南科環差報告環評案過了！台積電代表開心表示，預計2020年動工、2022年底量產。圖為台積電晶圓18廠在台南科學園區舉辦動土典禮。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

眾所矚目的南科環差報告環評案過了！環保署昨舉行環評大會，審查《南科2期基地環差分析》，此案攸關台積電3奈米廠至少6000億元的投資。上次大會因環委、環團有意見而未做決議。昨未開放旁聽，在水利署、能源局全力擔保水電供應無虞後，環委確認此案通過。

台積電代表開心表示，能在年底前通過非常重要，接下來會按既定時程進行，預計2020年動工、2022年底量產。

經濟部官員指出，台積電是全世界首個宣布投資3奈米規畫的龍頭，但三星也提出2020年要大規模量產3奈米的豪語，也因此這項環評，攸關兩強競爭，時間上可說是分秒也不能浪費。

南科環差案在專案小組初審就通過，但在環評大會受阻。爭議點是未來3奈米廠每天將增加88萬千瓦用電量、7.5萬立方公尺用水量，這麼多的水和電從何而來？環委很有疑慮。

昨天經濟部水利署與能源局提出說明，水利署說，今年降雨量只有去年2成，但用水與調度卻未出問題，且曾文水庫已加高3公尺，蓄水量增加，應可供應南科需求。能源局則說，去年起至2025年政府積極規畫新增燃氣機組，加上再生能源提升，預估明年起備用容量率可達15％。

儘管環委李克聰等對水電仍質疑，特別是興達電廠新增燃氣機組還在專案小組審查，不確定性因素高。環委李堅明也認為，高科技廠都希望提升再生能源，3奈米廠已承諾每年用20％綠電，台電能否供應要說清楚。

經濟部解釋，興達燃氣機組若未能銜接，只會讓備用容量率由15％降到11％。至於再生能源不利遠送，會協助南科向台南市洽購太陽光電，達到每年20％綠電的目標。水利署也說，透過曾文水庫加高，用水管道興建、調節，還有再生水，都可確保南科用水穩定。環委對上述說法大致接受，於是同意通過此案。

(中國時報)

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