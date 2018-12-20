資金匯回課稅10％ 許勝雄批本末倒置

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中國時報
／台北報導

繼工商協進會副理事長蔡明忠轟財政部是台商回流投資的最大阻礙後，三三會理事長許勝雄昨（19）日對財政部「海外資金匯回管理運用及課稅條例」專法草案擬設專戶控管，且首年就要課稅10%，抨擊這是「本末倒置」。

財政部正積研擬海外資金匯回專法的草案，預計明年2月底前出爐。根據草案，專法對法人或個人資金匯回投入實體投資，稅率為第一年10％、第二年12％，許勝雄直說，這一條甚至「可以不要」。據非正式估計，目前台商在海外的資金高達10兆規模。

許勝雄說，政府對於海外資金匯回政策，應該釐清概念，鼓勵資金回台的主要訴求，應是把本來存在海外、沒辦法產生價值效益的錢，引流回來，對台灣社會和經濟活動產生功能，「不是回來之後還要不要再扣它稅的問題」，許直說「這簡直是本末倒置」。

許認為，政府應該是透過各種方式，竭盡所能地讓全世界的人才、錢，和企業的運作，能在台灣做一些更重要的扎根工作；他指出，應該從「比較健康的層面去做」，只要回來的錢不是投資在無益於經濟、產業活動的，例如未來炒房地產或是炒匯，把這些排除掉即可，政府應該用更開闊的心態去考慮，不該在稅賦裡面去「動腦筋」。

工商協進會理事長林伯豐也認為，資金回流應給獎勵，例如大陸資金要匯回台灣，在大陸要繳錢，在台灣要繳稅，10%或20%都是不合理的，應該要明確公開的認定，用專案處理並不公平。

對業界質疑稅率太高，特別是蔡明忠對保留盈餘從10%降至5%，以及財政部的追稅心態相當不滿，財政部當時還公開回應「台灣課稅制度和國際間主要國家並沒有明顯差異」，林伯豐則指出，他和財政部觀點不一樣，他認為，台灣稅制是不低的，綜所稅、營所稅在世界算高的，「台灣收入過低，未繳稅的民眾過高，才是稅制的問題」。

(中國時報)

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