首例！中國信託贊助中信兄弟獲SROI認證

中國信託支持職棒運動，創造職業運動對整體社會的正面影響力。圖為中信兄弟球員周思齊（右）為南投縣新街國小少棒隊選手導讀人氣繪本。（中信銀提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託商業銀行今年以贊助中信兄弟職棒隊的社會影響力作為評估標的，透過量化數據呈現社會價值，並經英國「國際社會價值協會」（SVI）認證符合SROI準則，經綜合計算分析，每贊助投入新臺幣1元於中信兄弟隊，可產生新臺幣17.59元的社會價值。

中國信託長期投入社會公益，近年更因應國際趨勢，積極將社會投資報酬（SROI）制度導入社會公益專案，讓企業投身社會公益更具方向與效益，這也是目前SVI所認證的企業支持職棒運動之SROI首例，同時也是運動類型主題SROI報告書中社會價值最高的案例。

中信銀行自2014年起冠名贊助中信兄弟隊，此次特別導入SROI，以進一步了解支持職棒運動為社會帶來的改變及影響力，針對2014至2017年中信兄弟隊核心營運及相關公益活動，直接與間接觸及之利害關係人進行問卷調查及訪談，包括中信兄弟隊球員、教練、球迷、中國信託員工、合作單位、臺中市洲際棒球場周邊社區居民及參與中國信託「愛接棒」計畫與中信盃黑豹旗球員等。

SROI評估結果發現，中信銀行贊助職棒運動之後，有97％的中信兄弟球員減少受傷或負傷上場的頻率，並增加體能及訓練成效；98％的中信兄弟球員在參與公益活動過程中，增進自我要求及成就感；79％的球迷認為，企業贊助支持後對於球隊有正面的影響；89％的球迷透過支持球隊增加生活樂趣及獲得紓解壓力；83％的球迷因支持球隊獲得歸屬感與身分認同。

另一方面，訪談參與中國信託「愛接棒」計畫及中信盃黑豹旗球員後也發現，96％的選手在中信兄弟球員的指導與鼓勵下獲得自信心及成就感、98％的選手在活動過程中學習團隊合作並增進人際關係。經綜合計算分析，中信銀行每贊助投入新臺幣1元於中信兄弟隊，可產生新臺幣17.59元的社會價值。

(中國時報)

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