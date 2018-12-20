民粹掛帥 反移民潮席捲西方

2018年12月20日 01:44 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普入主白宮，讓全球看見民粹主義的崛起。今年，民粹主義更成為西方「主流價值」，除了美、英等國外，歐洲各國也因社會、經濟問題叢生，加上中東、非洲移民大量湧入，歐盟運作狀況不佳，選民紛紛走向投票所表達內心不滿，更向「反移民」價值靠攏。

邊境築牆 美政府險關門

美國聯邦政府因開支預算問題，1/4的機構可能於20日午夜停擺。上周總統川普因堅持興建美墨邊境圍牆，與民主黨領袖大吵一架，甚至嗆聲他「很驕傲」用邊境安全的理由讓政府關門。18日白宮終於稍微軟化，發言人桑德斯表示，白宮不希望關閉政府，「我們想要關閉的是邊境」，會找到「其他方法」募集到築牆所需的50億美元，很可能是參議院向國土安全部提出的兩黨撥款法案，此外總統也已「要求所有部會看看是否有錢」。

國務院也承諾，將向薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯等中美洲國家與墨西哥分別提供58億及48億美元的援助與投資，從根本上解決非法移民問題。不過專家指出，即使美國提供金援，也未必能改善窮人的生活，他們仍可能嚮往前進美國。

移民問題 壓垮多國政權

在歐洲，民粹浪潮已推翻數個讓人感覺相對穩定的政權。義大利自2014年開始有數萬名難民湧入，引發危機，加上經濟表現不佳，3月的大選由極右派民粹政黨「五星運動」勝出，獲得近1/3的選民支持，之後該黨與支持度為18％的極右派聯盟黨組成聯合政府，讓歐盟的噩夢成真。早在5年前，聯盟黨的支持度僅有5％。

去年12月，年僅32歲的奧地利總理庫爾茨上台，該國也加入反移民行列。他所領導的人民黨原是中間偏右，但在歐洲移民危機爆發後，開始訴求反移民。與該黨共組聯合政府的自由黨，也堅決反對向移民敞開大門。10月，繼歐洲民粹政府與美國之後，奧地利也拒絕簽署聯合國移民協議。奧國還兌現承諾，開始鎮壓「政治伊斯蘭」，不僅關閉7座清真寺，還考慮驅逐外國宗教團體資助的伊瑪目（伊斯蘭教禮拜主持人）。

德人反收容 梅克爾讓步

匈牙利反移民運動於4月取得全面勝利，總利歐本領導的青年民主主義聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）取得國會2/3的絕對多數席位。歐本近日批評歐盟企圖打造「歐洲帝國」，呼籲民眾反對歐盟全球化理念、支持愛國主義，政府則制訂多項法案，嚴格限制申請庇護的人數，還在塞爾維亞邊境打造圍籬，阻擋難民進入。

德國也因收容了逾百萬移民引發社會不滿，連任3屆的總理梅克爾不得不退讓，轉而收緊移民政策。反伊斯蘭極右派政黨「另類選擇黨」（AfD）快速崛起，成為全國第3大黨。

(中國時報)