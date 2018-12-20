簽《移民契約》 比國總理被迫下台

2018年12月20日 01:44 中國時報 吳映璠 ／綜合報導 ／綜合報導

對移民擺出寬容姿態的代價是被民粹逼下台！比利時總理米歇爾簽署聯合國《全球移民契約》，引發超過5000反移民群眾示威，造成激烈警民衝突。不到2天後更慘遭政治清算，對移民立場強硬的新法蘭德斯聯盟（N-VA）決定退出執政聯盟，米歇爾不得不宣布請辭。他是歐洲首位對移民較寬容而被迫辭職下台的總理。

據英國廣播公司（BBC）報導，米歇爾簽署《全球移民契約》並沒有法律約束力，他將這項契約視為機會，「能夠創造更好的歐洲及國際合作」，不過他簽署契約卻導致國內分裂，先是對移民議題立場強硬的新法蘭德斯聯盟（N-VA）宣布退出執政聯盟，導致現在的聯合政府成為少數政府。上周末，超過5,000名比利時名眾上街抗議，造成激烈警民衝突。

18日，其他反對黨更宣布將對少數政府提出不信任動議，米歇爾隨後在國會宣布請辭，不過比利時國王菲力普（King Philippe）尚未決定是否接受他的辭呈。由於比利時將於明年5月舉行大選，若米歇爾真的下台，可能引發比利時提前大選。

米歇爾現年42歲，於2014年成功組建右翼聯合政府後成為比利時總理，當年他僅38歲，是比利時自1841年以來最年輕的總理。

今年7月，聯合國196個會員國同意這項歷經兩年談判達成的《全球移民契約》，不料10日僅164個國家簽署，當中包括美國、奧地利、匈牙利、義大利、波蘭等國都拒絕執行這項協議。

(中國時報)