新聞透視－借鏡韓國 對日交涉不必委屈

《讀賣新聞》報導，台灣漁船今年在釣魚台列嶼周邊「越界捕魚」數量是去年的3倍。圖為宜蘭漁船抵達釣魚台12海里，宣示護衛傳統漁區主權的檔案照。（本報資料照片）

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中國時報

日本最近對台灣意見很多。在台灣反核食進口公投以近800萬票通過後，日揚言向WTO提告；昨日又揚言要向我抗議釣魚台周邊「越界」捕魚的台漁船數量大增。衛福部部長陳時中竟說，假如日本提告「我們可能會輸」。僅因鄰國言語恐嚇就膽怯，而無法以台灣最新民意來捍衛利益，令人感嘆。

經過上月九合一大選，台灣人民已經在公投中表達了民意。「反日本核食進口」以779萬餘票的票數壓倒性通過。

猶記上月底台日經貿合作會議結束後，台灣日本關係協會副祕書長林慶鴻引據日方指出，雖然希望台依據科學證據開放日本核災地區食品，「但也理解公投結果」。日本假如確實「理解」，那麼請「接受」台灣民意，而不是在國際放話向我施壓。

韓拒不執行並上訴

假如日本真的向WTO狀告台灣，台灣政府也應該強硬面對，而且這麼做已有先例。2011年福島核電廠事故後，南韓從2013年開始擴大限制日本水產品進口禁令，日本2015年申請WTO仲裁。今年2月WTO發布進口爭端仲裁報告，認定南韓限制措施為歧視。

可考慮與大陸合作

然而，南韓政府當時堅決表示一定會上訴，在最後裁定出爐前將維持禁令，以保障公共衛生和食品安全。至今南韓還在上訴中。假如在WTO仲裁得到相同的判決結果，台灣政府應該以779萬餘人民在公投表達的意見為依歸，參考南韓政府的作法，拒不執行。

日本對台灣言詞恫嚇，這樣的行徑就是「柿子挑軟的吃」，欺負弱小。日本一味向我施壓，官員應該至少也要擺出最令東京膽寒的與大陸合作的姿態應對，才不會被日本「吃人夠夠」！

(中國時報)

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