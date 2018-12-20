陳雲林今赴海基會 弔江丙坤

2018年12月20日 01:44 中國時報 陳柏廷 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

前大陸海協會會長陳雲林今日下午將赴海基會大樓，弔唁已故海基會董事長江丙坤。按規畫，陳雲林一行將由海基會一樓大門進出，屆時海基會董事長張小月將進行「禮貌性接待」，陪同陳等人至2樓追思會堂外。據了解，江丙坤夫人陳美惠將不會現身追思會，將由長子江俊德等家屬，接待陳雲林等人。此外，為避免陳抗場面發生，台北市警局已備妥維安腹案，海基會維安將全面升級。據了解，陳雲林此行不會公開發表談話。但不排除以新聞稿的方式，說明他對江丙坤的追悼和思念。

遺孀不現身 由長子接待

按規畫，陳雲林、國台辦綜合局局長兼海協會祕書長馬國樑、國台辦前港澳局局長、兩岸企業家峰會副祕書長王憲及兩位秘書一行5人，今搭機抵台，中午在圓山飯店稍作休息，預定下午3點抵達海基會大樓。

知情人士透露，陳雲林赴海基會弔唁將全程「開大門走大路」，由一樓大門進出搭電梯至2樓公亮廳弔唁江丙坤。屆時張小月及海基會祕書長姚人多將在一樓大門口接待陳雲林，並陪同至追思會堂外，待弔唁結束後，張小月將再陪同陳雲林從1樓離開；全程「禮貌性接待」，過程也僅止於禮貌性寒喧互動。

現任官員是否陪同受關注

前海基會副董事長高孔廉透露，此前追思會堂開放弔唁的第一天，陳美惠曾赴現場，但情緒起伏較大，考量到陳情緒，陳美惠將不會現身追思會。家屬方面將由江俊德等人來接待陳雲林。

值得一提的是，由於海基會是半官方機構，具有現任官員身分的馬國樑等人是否陪同陳雲林進入，各界關注。江丙坤友人、前海基會副祕書長高文誠受訪時表明，「陳雲林一行5人都會進去，我知道的情況是這樣。」

高文誠解釋，追思會堂是一個弔唁場所，此時並沒有任何政治符號，不會因為進去就彰顯什麼樣的兩岸政治意涵；「這一點大陸朋友也都明白，也都清楚表達不存在這個問題。」「現場也不至於有陸委會官員出現」。

避免陳抗 維安全面升級

高文誠還稱，陳雲林一行弔唁完後將轉往位於南港中信金總部探望陳美惠，她在江丙坤原來辦公室接待陳雲林。結束後陸方人員返回飯店休息，21日沒有外出行程，預定中午搭機返回北京。

為避免突發抗議事件，刑事警察局副局長林炎田表示，相信轄區台北市警察局已有腹案，一定會妥適做好維安。轄區警察機關會根據相關情資，在現場出入動線考量做妥適勤務部署，依標準SOP及早準備，妥適做好維安。

(中國時報)