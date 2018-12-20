陸美明年1月舉行貿易會談

2018年12月20日 01:44 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國財政部長穆努欽18日表示，美國和中國大陸計畫於明年1月舉行貿易會談，爭取在3月2日最後期限前達成協議。他說，雙方已同意，任何最終協議都是「可執行和可核查的，並有具體的日期」。

自大陸國家主席習近平和美國總統川普於12月1日達成貿易休戰協議以來，雙方一直未正式宣布面對面談判的相關安排。原本傳出大陸總理劉鶴會在本月12-15日赴華盛頓和美方代表賴海澤舉行會談，但後因加拿大拘留孟晚舟案而推遲。穆努欽18日接受媒體訪問時證實，美中雙方近幾周進行了數次電話交談，並計畫進一步舉行正式會談。

穆努欽說：「我們正在確認幾次會議的後勤安排，我們決心確保合理利用時間，努力解決這個問題。」他說，雙方都在努力，希望趕在最後期限也就是明年3月2日前達成協議。

川普政府內的鷹派長期堅稱，不應相信大陸的任何改革承諾。但穆努欽說：「我們已下定決心，若要達成協議，就要夠具體，不論是實施的時程還是細節，一切都要表列出來。」

對於最近鬧得沸沸揚揚的華為財務長孟晚舟在加拿大被扣押一案，穆努欽說，美方代表團在12月與中方代表會談時，他和川普對此事都不知情。他說，中方能理解貿易談判與華為財務長的案件是兩碼事。

另外，上個月曾傳出穆努欽可能會被捲入白宮人事變動，但穆努欽自認為2020年總統大選前，他還能穩坐財長的位子。他說：「我預期自己在這個任期內會留在這個職位上，總統連任後若還希望我繼續做，我也會欣然接受。」

穆努欽有關陸美雙方下個月計畫舉行貿易談判的表態，說明美方也急於在期限前與大陸談妥協議。美股疲弱，不少分析師和投資專家對前景感到悲觀。美國聯準會前主席葛林斯班接受有線電視新聞網（CNN）訪問時，預測美股近十年牛市將告結束，股市可能將出現大的調整。

葛林斯班說，市場可能還會走高，但他警告，在這輪上漲結束後，應「趕緊落跑」。他說，美國可能處在高通貨膨脹、高失業率的經濟「滯漲」邊緣。美國曾於1970年代末到80年代初出現過滯漲，此後便未曾再出現過。

(中國時報)