加稱又1人被拘捕 陸不予證實

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中國時報
／綜合報導

繼前加拿大外交官康明凱、史佩弗後，加拿大政府今天證實，又一名加國公民遭中國大陸當局逮捕，不過加國政府並未將這起拘留案與孟晚舟案做聯想，也未透露細節。針對第3位加國公民被逮捕，大陸外交部發言人華春瑩昨天回應：「你說的情況，我沒有聽說」。

華為公主孟晚舟本月1日在加拿大遭拘捕後，北京當局陸續以違反國家安全為由逮捕加國前外交官康明凱、商人史佩弗，今天又傳出第3名加國公民遭拘留，兩國關係雪上加霜。

加拿大「全國郵報」（National Post）19日報導，加拿大全球事務部昨日證實，又一名加國公民遭北京當局逮捕，報導引述自全球事務部發言人，表示政府已注意到一名加國公民被拘留，不過因為隱私條款，因此不願透露更多細節，此外，該部門也未暗示遭捕公民與孟晚舟案有關。

報導引述自被拘留公民家屬的友人，稱這位被捕公民並非政府官員及商人。

華為財務長孟晚舟本月1日在溫哥華無預警遭加拿大警方逮捕，隨後北京當局也以違反國家安全為由，陸續逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）。一般認為，他們倆人和孟晚舟過境時遭到加拿大以司法互助為名扣押有直接關係。大陸外交部除了傳召加美駐華大使外，還要求加國立刻放人。

(中國時報)

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