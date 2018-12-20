扣押孟晚舟 緝捕黑幫慣用手法

2018年12月20日 01:44 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大應美國要求，扣押華為財務長孟晚舟，《紐約時報》根據加拿大法庭文件以及對相關調查人員的採訪，揭露美方原先是以間諜或其他安全犯罪，對華為及其高管進行調查，但因指控不易，後來遂以涉及銀行欺詐等罪，通知加國抓人。

紐約時報報導並稱這是美國運用「艾爾．卡彭（Al Capone）式戰略」：也就是檢方藉由指控逃稅，緝捕臭名昭著的黑幫成員所慣用的手法。前聯邦檢察官表示，以「涉嫌銀行欺詐」為由追捕孟晚舟，比起以國家安全為由立案，會是更好的進攻路線。於是，美國檢方今年夏天決定對孟晚舟提起相關刑事訴訟，布魯克林一位聯邦法官簽署了逮捕孟晚舟的授權令。

報導稱，導致孟晚舟被扣押的案由已於幾年前啟動。知情人士稱，該案始於歐巴馬政府對華為等大陸公司進行的國家安全調查。最近，調查焦點轉移到華為，特別是孟晚舟身上。

報導指出，美國企業依法不得與受美國制裁的國家、個人和機構開展業務，但美國並不能禁止華為這樣做。不過利用匯豐銀行之類的國際銀行通過美國轉移往來伊朗的資金，就可能違反美國法律。此外，以間諜或其他安全犯罪對華為或其高管進行刑事指控並不容易。檢方遂以涉及銀行欺詐等犯罪，進行起訴。

美國和加拿大有引渡條約，美方也瞭解到孟晚舟經常去加拿大，她去加國只是時間問題。於是就有了12月1日的抓捕事件。報導指稱，加國檢方對孟晚舟的指控，大多來自布魯克林檢察官12月3日寫給加國檢方一封3頁長的信。加國檢方提交給法庭的檔案，很大程度上依賴美方提供的資料。

孟晚舟已於12月11日獲保釋，將在2019年2月6日再度出庭。按計畫，美方會在孟晚舟被扣後60天內，提出正式引渡申請。加國方面在接到引渡要求後30天，會舉行引渡聽證會，孟晚舟方面肯定會為此辯護，拒絕被引渡，屆時將會出現一場曠日持久的法庭拉鋸戰。

(中國時報)