裝病家族 10年詐3000萬保金

2018年12月20日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

近年冒用精神疾病詐保案例

花蓮張姓原住民婦人家族5人，涉嫌以假裝罹患憂鬱等精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年內向中國人壽、國泰人壽、台灣人壽3家公司詐領3000多萬元醫療保險金，並疑詐取約數百萬元的健保住院給付。檢調昨兵分5路前往花蓮等地搜索，約談張玉真等5人到案，漏夜複訊。

5人包括張玉真，其女楊閔庭、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳女丈夫吳成發、小姑陳玉葳等5人，另傳喚2名張婦親戚作證，其中1人為日本華僑。

檢調查出，張玉真最初向當初承保她的林姓女保險業務員借近百萬元，因還不出錢，林女便教她裝病詐保，還清欠款後，仍持續犯案，張昨全推給業務員林女，但林女未到案，將擇日約談。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜，去年應邀財團法人「保險犯罪防制中心」之邀，參加保險詐欺案件座談會時，與會人員當面向黃檢舉指本案可疑，事後北檢分案，並調資料調查。

醫療險好撈 保險員牽線

檢調懷疑，50多歲的張婦，長期利用向壽險公司投保醫療險後，利用接受治療及住院，即可請領保險理賠金機會，自2008年起假裝精神疾病方式，向保險公司申請住院等項目給付。

張婦因長年裝病詐領保險金，獲利豐厚，「呷好倒相報」將裝病詐領保險金的技巧，告知經濟狀況欠佳的妹妹、妹夫、女兒等親友，5人利用身心問題疾病，騙倒花蓮當地知名醫院醫師，共同詐領保險金，其中20多歲的女兒「青出於藍」，初估計詐取保險金約1000多萬元。

20歲女兒 「業績」逾千萬

檢調懷疑，張婦及親戚5人，疑佯裝憂鬱症及環境適應障礙症等精神疾病症狀，致醫師誤認病情，安排住院治療，再持診斷證明書向台灣人壽、國泰人壽、中國人壽3家保險公司申請保險理賠，自2008年起至迄今，共詐取保險理賠金約3000多萬元。

北檢昨指揮北機站前往花蓮等地點搜索張婦5人，帶回5人偵訊，全案以詐欺罪嫌偵辦，目前尚未發現醫院醫師勾結的情形。

(中國時報)