住醫院能賺錢 日薪2000元

2018年12月20日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

檢調偵辦花蓮張姓婦人家族裝精神疾病，詐領保險金案，發現張婦5人都領有重大傷病卡，5人常以慢性病患名義住院治療，甚至有人一住院就好幾年，光一天的住院保險給付至少1至2000元，比起上班工作領薪水還好賺，因此5人都沒有工作，就靠著裝病詐領保險金維生。

檢調發現，過去也有類似假裝精神疾病詐領保險金的案件，這類案件通常很難被發現，主要是醫師多半根據病患主述病情判斷，醫師如出具保險公司不容易找到破綻的診斷證明，理賠人員與病患面談也無法觀察異狀，保險公司將依合約理賠。

除非理賠時發現同一家醫院、同一位醫師太多異常案例，才會去建立家族關係，進而調查是否有異，本案雖係家族關係，但因嫌犯四處求診住院，才會將整個作案時間延長到10年。

而且有時醫師明知患者詐病也不能在診斷證明書上說明，醫師也很怕得罪病人，保險公司想要防止這類裝病詐保案件，確實有其難度。

以此案為例，檢調發現，張婦5人中有人一住院就住上好幾年，靠著經常進出醫院住院，每天詐取高額保險金，張婦5人光一天的住院給付，就比一般上班族的日薪還高，但因住院次數太過頻繁，最後讓花蓮地區的醫院不願配合，5人才北上到雙北市地區醫療院所。

檢調懷疑，張婦5人不但裝精神病，10年詐騙3000多萬保險金外，還詐領健保，因持有重大傷病卡，僅需支付少額的健保自費額後住院，涉嫌詐取健保補助住院給付，將進一步追查。

(中國時報)