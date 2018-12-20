監委高涌誠翻案 高院批越權

2018年12月20日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

民進黨前立委陳朝龍，11年前因賄選案遭判刑入獄，監察委員高涌誠為此展開調查，並指責法院證據調查未完備，疑違反無罪推定及罪疑唯輕原則，涉有違失，高院昨罕見重炮回擊監委的調查報告，批評監委對於審判核心事項多所指摘已屬越權；法官論壇上更是諷刺監院成為第四審，痛斥「吃相難看」。

陳朝龍參選第7屆立法委員選舉期間，因藉瑞芳鎮農會理事長娶媳婦時，以每人現金3萬元賄賂在場7名里長，高院更三審將他判刑3年2月，案經上訴，最高法院前年駁回定讞，陳男入監服刑。

未料，監委高涌誠及趙永清，17日卻公告調查報告，指稱沒有事證佐證陳朝龍賄選，法院判決陳男有罪違反無罪推定原則，涉有違失，且法院對於陳朝龍的有利證據是否查明，法官的自由心證是否本於證據法則，有調查必要。

由於負責調查的監委高湧誠，與被告陳朝龍的辯護律師林永頌都先後擔任民間司改會重要職務，此舉反而引來法界批判與質疑，法官們相當憤慨，反譏監委吃相都不顧了，是否司法改革應該把法院和地檢署都改隸屬監察院。

也有司法官在論壇上表示，從行政、立法及司法、監察到獨立機關委員會有司改會成員，司改會已有一張比院檢範圍更廣且層級更高的升官圖，民間司改會應正名為「司改金控公司」，政府應該把司法外包給司改會。

高院更指出，法官審理刑事具體個案，依法所認定的事實、適用的法律，均係審判核心事項，不受任何干涉，當事人若有不服，應循司法審級救濟，高院對監察院行使職權予以尊重，但監院對陳朝龍案，就事關審判核心事項的法官認定事實之職權行使多所指摘，已逾越法定調查職權的行使。

(中國時報)