透天兵工廠被抄 改槍又推給死人

刑事局19日宣布在桃園破獲一處地下兵工廠，起出各式長短改造槍和大批工具。（林郁平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
警方查獲15把模擬槍，初估該槍經改造後，售價可達10萬元。（林郁平攝）

52歲男子戴國璋，在桃園市楊梅區租下透天厝充當槍支改造兵工廠，刑事局攻堅搜索，查獲改造長槍6支、改造短槍11支、模擬槍15支、上千發子彈等大批槍械，火力驚人，黑市價格逾800萬元以上，但戴嫌辯稱純粹是因興趣改造收藏，矢口否認販槍，檢方複訊後，諭令30萬元交保，警方覺得不可思議。

台南日前發生通緝犯開槍襲警，歹徒係使用改造手槍作案，由於接連多起槍擊案都與改造槍械和模型槍有關，警政署長陳家欽特別下令全力掃蕩不法槍支及地下兵工廠。

刑事局9月接獲線報，指楊梅一處社區暗藏槍支改造工廠，專案小組埋伏跟監發現，無業的戴嫌出入都以保時捷跑車代步，擔心對方持槍反抗，特別會同除暴特勤隊執行搜索拘提行動，當場將戴嫌制伏逮捕，發現地下室宛如一座兵工廠，還裝有隔音設備，避免遭鄰居聽到異常聲響而曝光。

警方在現場起獲各類改造長槍6支、改造短槍11支、長槍槍管7支、霰彈槍子彈521顆、子彈503顆、各式空包彈、模擬槍15支、車床、銑床、空壓機、砂輪機等大批改造工具。其中，來自美國的模擬槍一把原價1萬多元，經改造、具殺傷力後，黑市價格可飆漲至10萬元。

高中畢業的戴嫌供稱，這批槍械是已過世的堂弟寄放的，因對槍械有興趣，才自行上網學習改造，僅用來收藏並未對外販售。但警方發現，其中有2把制式手槍遭戴嫌更換槍管，就搖身一變成改造手槍，且戴嫌將模擬槍的槍管貫通後，還刻意將撞針拔除，研判戴嫌熟知法令、藉此規避刑責。

警方指出，模擬槍屬於查禁品，持有可處3萬元罰鍰，將再擴大調查是從何種管道流入國內，並追查槍支流向，以及有無涉及其他刑案。

(中國時報)

監委高涌誠翻案 高院批越權 勒斃女房東劫財 道歉獲判免死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。