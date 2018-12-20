瑜伽名店 2019年1月25日熄燈 資遣93人

Pure Yoga無預警歇業，讓大批消費者相當錯愕。（翻攝自Pure Yoga Taiwan Page粉絲團）

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中國時報
／台北報導

耕耘台灣市場許久的知名瑜伽品牌Pure Yoga以在台投資不如預期為由，宣布將於明年1月25日結束營業，無預警退出台灣市場，讓近百名員工、大批消費者相當錯愕。對此，Pure Yoga低調回應，在25日正式結束營業後，就會按會員未使用的會期退款。

在台投資不如預期

Pure Yoga昨在官方臉書昨突然在官方臉書宣布，考量目前台灣市場的投資狀況不如預期，將於明年1月25日結束營業，但Pure Yoga也強調變動僅限於台北分公司，集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受影響，並按原計畫持續進行拓展。

北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，Pure Yoga在台灣登記2家分公司，共計93名員工，但2公司都已在14日以歇業為由，依照《大量解僱勞工保護法》提出大量解僱計畫通知書，明年1月25日2家公司會先資遣共66人，4月底全數資遣，該公司也承諾將依照《勞動基準法》規定給付資遣費。

北市提供律師諮詢

北市消保官何修蘭則說，截至目前還沒有接到民眾針對Pure Yoga的申訴案件，可能要過1、2天後才會陸續進來。

另外，為了防範「貴婦奈奈事件」再次重演，法務局成立「禮券查詢及資訊整合平台」，即日起提供專業律師，可免費解答消費爭議疑難雜症，並協助處理債務清理問題及提供社福轉介服務；另一新服務則是全國首創「台北市禮券查詢及資訊整合平台」，提供禮券持有人查詢禮券是否經銀行承作履約保障或預收款信託。

(中國時報)

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