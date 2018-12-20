E-YouBike試營運 選定淡水

新北市府與微笑單車合作，推出電動輔助YouBike的「E-YouBike」計畫，市長朱立倫（右）與藝人林彥君（左）19日試騎單車。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

電動輔助自行車上坡更便利！新北市府與微笑單車合作，推出電動輔助YouBike的「E-YouBike」，民眾騎自行車上坡就像在平地般順暢，目前選定淡水區試營運，搭配捷運、輕軌及公車，打造綠色低碳運輸服務網，最快明年4月上路。

最快明年4月上路

新北市府交通局與微笑單車19日舉行記者會，市長朱立倫與藝人「151」林彥君一起騎著E-YouBike現身會場，只要雙腳輕輕一踩，車子就會順利前進，林彥君直呼上坡路段不用再採到腿痠。

朱立倫說，E-YouBike就是YouBike結合電動輔助，車輛本身就具備電力與通信，借還車輛的功能從車柱移到車子上，設站時就不用受到電力限制，不用再挖掘管線，更可以在有限的街道空間快速設站，大幅提升設站的彈性及密度。

朱立倫說，目前淡水區共有18個公共自行車租賃站，因淡水地區道路坡度起伏較大，盼藉E-YouBike提供電動輔助及輕樁的特性，更可搭配既有的捷運路網、公車路線，還有淡海輕軌，形成綠色低碳的運輸服務網，不使用汽機車也能趴趴走。

微笑單車總經理何友仁說，E-YouBike透過智慧助力控制系統，可於騎乘踩踏時提供電動輔助，騎乘時將更省力，尤其是起步及爬坡時感受將更明顯。

滿電可續航50公里

何友仁說，除提供悠遊卡借車外，也增加手機掃碼租車功能，滿電時平路可續航50公里以上，透過車機顯示電量，電量偏低時會提醒民眾儘速還車換車，公司也將透過電力管理系統，即時了解車輛電力狀態，派員替換電池，確保車輛可持續提供電動輔助，預計2019年4月開始營運，原本YouBike會員免重新註冊即可直接租用，費率另行公布。

(中國時報)

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