總辭前 桃園公布2波人事案

市府19日召開最後一次市政會議，市長鄭文燦除感謝團隊交出亮眼成績單外，也宣布將於22日周六與24日下周一，公布兩波人事調整案，也讓職務調整的主管有交接時間，他表示，內閣要大破大立是對中央喊話，但桃園並不是這樣。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

市府19日召開最後一次市政會議，市長鄭文燦除感謝團隊交出亮眼成績單外，也宣布將於22日周六與24日下周一，公布兩波人事調整案，也讓職務調整的主管有交接時間，他表示，內閣要大破大立是對中央喊話，但桃園並不是這樣。

務實執政 持續貼近民意

就好像「轉大人」一般，鄭文燦表示，第一屆的桃園市政府團隊讓各項建設往前走，希望未來4年能繼續秉持貼近民意、務實執政精神往前走。

由於第二屆市長及小內閣於25日就職，所有的主管按照規定於24日總辭，即使是原任首長續任，也必須要完成這樣的程序。

鄭文燦表示，內閣要大破大立是對中央喊話，但桃園並不是這樣，但桃園要持續進步、人事會做一些調整，他還語帶幽默對主管說「請大家不要緊張，不約見不代表不續聘。」

照顧青年 提高公托密度

會中，同時頒發武田建設股份有限公司捐贈桃園市「公設民營觀音托嬰中心」教玩具及設施設備費感謝狀，鄭文燦表示，武田建設董事長黃鳳林為觀音人，今年7月24日市府在觀音開辦第一間觀音公托中心，黃董事長捐贈40萬元做為購置教玩具及設施設備之用，希望照顧觀音年輕家庭，讓年輕人願意選擇住在觀音。

目前進行托育公共化政策，未來會持續提高公托中心的密度，支持年輕家庭在桃園成家。

(中國時報)

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