東亞青運被取消 EAOC拒調解

2018年12月20日 01:44 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長當選人盧秀燕（中）日前拜會中華奧會，強調會盡一切可能來爭取恢復東亞青運。（台中市長當選人盧秀燕團隊提供）

台中市2019東亞青年運動會主辦權遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消後，台中市長林佳龍強調不放棄為年輕選手爭取參賽權益，但市府19日指出，11月正式向位在瑞士洛桑的國際體育仲裁院申請調解程序，但遭EAOC拒絕，市府相當遺憾，未來仍應持續努力，也期待新任市長接力爭取。

接力 期待無縫接軌

對此，台中市長當選人盧秀燕的發言人吳皇昇表示，東亞青運好不容易由前市長胡志強爭取來，後來遭取消主辦權，恢復有一定難度。為保障選手的國際出賽權，盧秀燕日前已拜會中華奧會主席，會盡一切可能來爭取恢復東亞青運，也希望現任市府持續聯繫，不要放棄，以無縫接軌此案。

市府法制局長吳梓生說，台中市2014年10月取得2019東亞青運主辦權，歷經兩任市長、3年多全力籌辦，符合預期進度，EAOC也曾對市府表示肯定；原定2019年8月24日至8月31日，將有來自9個國家地區，近2300名運動選手及隊職員參與國際賽事。

遺憾 研議救濟管道

林佳龍強調市府不會放棄，舉辦國際記者會發聲，向EAOC提出申復，在中央經費支持下，市府並向國際體育仲裁院申請與EAOC進行調解程序，並經CAS受理，但日前CAS告知市府，EAOC回函拒絕接受CAS的調解。

「市府相當遺憾！」吳梓生說，研議救濟管道的過程發現，辦理國際賽事應以切實合理的法律文件做為基礎，載明糾紛解決方式，僅有善意及友好關係，不足以保障選手的參賽及主辦權益。

(中國時報)