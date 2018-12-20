濁水溪揚塵日減少 治理見效

2018年12月20日 01:44 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

去年濁水溪揚塵危害嚴重，崙背測站測得空氣品質不良日24日，今年4月啟動「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」以來，9月至12月崙背測站空品不良日已較去年減少21天，麥寮站也減少3天。

固砂灑水新增措施

雲林縣政府環保局指出，比對2017年度9月至12月底及今年度同期的揚塵狀況，2017年度崙背測站受揚塵造成空品不良日24天，2018年度同期僅3天，改善率達87.5％。麥寮測站去年空品不良日37日，今年同期33天，改善率也有10.8％，顯示崙背地區受揚塵影響空品不良日明顯大幅改善，麥寮地區亦有改善。

環保局解釋，今年較去年同期揚塵空品不良日減少，包括該局、第四河川局、中區水資源局、環保局都新增多項改善措施。

包括揚塵發生前就在麥寮出海口及崙背地區10號越堤路低灘地噴灑食用級三仙膠緊急固砂；揚塵發生時，在麥寮出海口進行10公頃灑水作業增加含水量；中水局則在揚塵發生時，每日增加濁水溪基流量10萬噸；雲林縣消防局也協助出動消防水車進行灑水作業。

今年4月啟動方案

環保局表示，每年東北季風來臨是濁水溪揚塵好發時節，去年濁水溪揚塵防治終於被提升至國家等級，由行政院控管協調，今年4月核定「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，3年投入11億6461萬元經費用，分別是水利2億6500萬元、造林6億7146萬元、防災應變2億2815萬元。

(中國時報)