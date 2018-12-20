潘恆旭掌觀光 袁中新接環保

2018年12月20日 01:44 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

袁中新（環保局長）

朱挺玗（海洋局長）

曹桓榮（民政局長）

準高雄市長韓國瑜20日將公布所有小內閣名單，但部分局處長提早曝光，他昨日證實，觀光局長由媒體人潘恆旭出任，環保局則由中山大學教授袁中新執掌；此外，民政局長為高雄青工總會祕書長曹桓榮、海洋局長是國民黨中評委朱挺玗。

潘媒體出身 袁來自學界

韓國瑜證實，觀光局長由現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授潘恆旭擔任；潘是高雄復華中學畢業、北藝大戲劇系肄業，曾任霹靂布袋戲創意總監、大成報社長等，是韓競選期間媒體顧問，擔負未來高雄發展觀光重責大任。

另個「重中之重」環保局，則由中山大學環境工程研究所教授袁中新執掌，袁專長空汙防制，學界輩份高，包括前高市環保局長李穆生、現任局長蔡孟裕都是他門生；韓國瑜說，空氣品質若不好，觀光客不敢來，因此環保局要「揮重拳」處理。

此外，民政局長將由高雄青工會祕書長曹桓榮擔任，他也是民營金控協理，參與多個公益團體擔任幹部，競選期間替韓國瑜策畫2場自辦造勢活動，選後很早即傳出他將進入小內閣，負責深化組織工作。

所有局處名單 今天揭曉

而參選小港、前鎮選區議員高票落選的朱挺玗則要接海洋局長，她是前高市議長朱安雄、已故前立委吳德美的女兒，之前常上政論節目為韓國瑜辯護，38歲的她也是目前公開的韓國瑜內閣中最年輕局處長。

另傳農業局長是前嘉義縣長吳芳銘、教育局長是1名環球科大教授，韓國瑜預計今天正式對外宣布所有小內閣成員名單。

韓國瑜的妻子李佳芬昨則前往鼓山國小華遠課輔教室，與單親、隔代教養孩子提前歡度耶誕，看到小朋友們展現學習已久的手語，她不禁感動紅了眼眶；但受訪時也透露，先前她換了髮型，老公韓國瑜卻沒有察覺，「反應很遲鈍」。

(中國時報)