柯快語 陳思宇本就不是窮人

參選人何志偉19日到雙連市場掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
台北市立委大同士林選區補選，柯家軍參選人陳思宇被爆料財產申報現金存款高達890萬。（鄭任南攝）
參選人市議員陳炳甫19日到迪化街永樂市場謝票暨拜票，在地鄉親熱情相挺，大喊「凍蒜」。（張鎧乙攝）

台北市立委補選，「柯家軍」參選人陳思宇酸對手是「連勝文們」，結果被爆料財產申報現金存款高達890萬，外界認為市長柯文哲恐被網友封為「白色力量吳音寧」的陳思宇連累。藍綠參選人陳炳甫、何志偉19日對此皆不願評論，柯文哲護子弟兵，雖反問其他參選人要不要公布，卻也補刀稱，「陳思宇她家本來就不是窮人。」

士林、大同區立委補選「三腳督」，何志偉昨早到雙連市場搶票，逢人就問好、話家常，還要民眾幫他打氣加油，展現十足親和力；陳炳甫前往迪化街永樂市場，繼續議員謝票和立委拜票；陳思宇連續3天在市府處理觀傳局長業務交接，未有公開拜票行程。

由於陳思宇被國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓爆料，登記參選的財產申報表上，現金存款高達890萬，他認為這次補選結果，最有可能就是陳思宇被看破手腳，柯文哲遭波及受重傷，引發外界關注。

陳思宇強調，任何參選人都應接受檢視，她絕對經得起考驗，至於外界認為她會害到柯P，她說，只要有心，人人都可以是白色的力量，沒有誰是破口的問題。

此外，何志偉和陳炳甫也都被網友翻出2014年議員選舉的政治獻金爭議。其中，何志偉被發現政治獻金申報收入和支出均為0元，他解釋，當時情勢對民進黨較好，也盼大家用實際選票支持，所有沒有向地方鄉親募款。

而陳炳甫則是在2014年選舉有結餘款有1200萬，他解釋，每筆政治獻金收支都有按規定記載，結餘款用在4年任內支出，因為聘任的助理較多，市府補助不夠，就用結餘款支付相關開支，剛選完議員還有剩餘款項，所以立委補選不會募款，對支持者來說，應該靠自己的努力。

(中國時報)

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