五月天跨年演唱 4線車免費接駁

2018年12月20日 01:44 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「五月天2019《人生無限公司》無限放大最終回」將於12月22日起，在台中洲際棒球場展開10場演唱會，台中市政府規畫4條免費市區接駁車，服務廣大歌迷前往現場，並在洲際棒球場附近管制並規畫停車空間，協調中市公車業者加開班次及延後收班，協助歌迷順利到場及離場，一起和五月天嗨翻天。

為迎接來自全球各地的「五迷」，市府在高鐵台中站、台鐵台中站、台鐵潭子站及近朝馬轉運站的秋紅谷站，共設置4條免費市區接駁車，活動日當天下午2時開始接駁，除高鐵台中站接駁車配合高鐵末班車而運輸至晚上10時外，其餘3條免費接駁車皆是輸運至散場完畢。

台中市交通局表示，如有搭乘高鐵、台鐵或國道客運抵達台中的歌迷，可多加利用轉搭前往活動現場。

除免費市區接駁車外，另可搭乘台中市公車12路、58路、71路及127路公車至洲際棒球場，其中12路及58路配合活動延後收班及加開班次，10場演唱會中，一般場延後收班至晚上10時30分，12月31日跨年場各加開2至3班，協助輸運歌迷離場。

市府建議歌迷可下載「台中公車」APP查詢掌握班車動態，活動當天四平路（環中路至昌平路段）、崇德十九路（崇德路至昌平路段）及洲際路（四平路至昌平路段）為管制區，禁止一般車輛通行及停車，以疏導洲際棒球場周邊交通。

(中國時報)