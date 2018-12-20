五月天跨年演唱 4線車免費接駁

五迷注意了！台中市府22日起規畫4條免費市區接駁車，接送歌迷到台中洲際棒球場參加「五月天」跨年演唱會。（台中市府提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

「五月天2019《人生無限公司》無限放大最終回」將於12月22日起，在台中洲際棒球場展開10場演唱會，台中市政府規畫4條免費市區接駁車，服務廣大歌迷前往現場，並在洲際棒球場附近管制並規畫停車空間，協調中市公車業者加開班次及延後收班，協助歌迷順利到場及離場，一起和五月天嗨翻天。

為迎接來自全球各地的「五迷」，市府在高鐵台中站、台鐵台中站、台鐵潭子站及近朝馬轉運站的秋紅谷站，共設置4條免費市區接駁車，活動日當天下午2時開始接駁，除高鐵台中站接駁車配合高鐵末班車而運輸至晚上10時外，其餘3條免費接駁車皆是輸運至散場完畢。

台中市交通局表示，如有搭乘高鐵、台鐵或國道客運抵達台中的歌迷，可多加利用轉搭前往活動現場。

除免費市區接駁車外，另可搭乘台中市公車12路、58路、71路及127路公車至洲際棒球場，其中12路及58路配合活動延後收班及加開班次，10場演唱會中，一般場延後收班至晚上10時30分，12月31日跨年場各加開2至3班，協助輸運歌迷離場。

市府建議歌迷可下載「台中公車」APP查詢掌握班車動態，活動當天四平路（環中路至昌平路段）、崇德十九路（崇德路至昌平路段）及洲際路（四平路至昌平路段）為管制區，禁止一般車輛通行及停車，以疏導洲際棒球場周邊交通。

(中國時報)

達人帶路 一起發掘北橫的美 翁章梁小內閣成形 穩中求變

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。