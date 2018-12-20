爭屏縣正副議長國民黨祭黨紀

2018年12月20日 01:44 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣正副議長之爭出現戲劇性變化，日前屏東藍綠議會黨團分別作出決議，僅提名藍營議長周典論與綠營副議長李世斌，似乎保留合作空間，但此舉讓雙方議員各有微詞；19日國民黨再次召開黨團會議，作出副議長支持盧文瑞的重大決定，讓屏東政壇再掀波瀾。

這次屏東縣議員選舉國民黨17席、民進黨15席、台聯1席、無黨籍22席，維持三分天下態勢。國民兩黨若要搶攻正副議長，勢必尋求外援。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝指出，第1次議會黨團會議後，不斷有議員堅持應朝「國國配」或與無黨籍結盟為目標，經過第2次會議，曾表達強烈意願的唐玉琴仍堅持當仁不讓，但再討論表決後，通過建議提名盧文瑞參選副議長。

廖婉汝說，盧文瑞1977年加入國民黨，直到2000年政黨輪替時未完成恢復黨籍動作，未來會走完程序、重新入黨，「國國配」顯然已有成果，期盼藉由他個人人脈，帶來外溢效應，目前看來正副議長「應該可以很順利」。

她也強調，已將黨團決議報請中央提名，同時要申張黨紀，若正副議長投票時，不論第一輪或第二輪，跑票者最嚴重者將「開除黨籍」，6年內不得重新入黨。

民進黨屏東縣黨部主委許展維聞訊後指出，既然可能的藍綠合作已經破局，縣長潘孟安是督導召集人，將請裁決後召開議會黨團會議，近期會作出決議因應。

(中國時報)