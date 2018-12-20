國民黨基隆副議長初選 提名林沛祥

國民黨基隆市副議長提名人選，19日在市黨部辦理初選假投票，由議員何淑萍、林沛祥、張淵翔3人角逐，結果林沛祥壓倒性勝出，獲得提名，將搭配議長人選蔡旺璉，參選25日在基隆市議會舉行的正副議長選舉投票。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市副議長提名人選，19日在市黨部辦理初選假投票，由議員何淑萍、林沛祥、張淵翔3人角逐，結果林沛祥壓倒性勝出，獲得提名，將搭配議長人選蔡旺璉，參選25日在基隆市議會舉行的正副議長選舉投票。

基隆市議會共有31個議席，國民黨今年一舉拿下16個過半席次，正副議長大位十拿九穩，19日黨內副議長初選，由16名新科議員參與假投票，其中議員莊榮欽出國不在，15名議員投票，林沛祥以11票勝過張淵翔3票、何淑萍1票。

「誠惶誠恐！」林沛祥說，他是新人，初次當選，又接下角逐副議長的重責大任，會向議長及各位前輩好好學習，不管從審查預算及選民服務，都會秉持好初衷；另外也會一一拜訪不同黨派，去尋求支持，用不分黨派的立場，為市民謀福利。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，此次假投票前，林、張、何3位準議員都明確表達，不管結果如何，團結的氛圍始終不變，他非常肯定3位的風度，此次確定提名議長蔡旺璉、副議長林沛祥這組人馬，並報給黨中央獲准。

41歲的林沛祥是前基隆市長林水木、前立委徐少萍的次子，美國拉文大學公共行政博士畢業，同時也是雨陽文教基金會執行長，由於外型亮眼、長相帥氣，深獲不少婆媽青睞。

此外，民進黨基隆市黨部18日也已決定，推出議員蘇仁和、張顥瀚搭檔競選正副議長。

(中國時報)

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