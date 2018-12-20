嘉市跨年晚會 李千那壓軸

嘉義市跨年晚會有摸彩送電動自行車，文化局長林青萍（右四）請大家來跨年抱大獎。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

迎接2019年嘉義市跨年晚會將於31日在體育場登場，邀請與嘉義有淵源的藝人返嘉連續演出9.5小時，還有在地舞蹈團、爵士樂團，知名藝人李千那陪大家倒數跨年，現場摸彩送電動自行車，文化局長林青萍邀請民眾同歡迎新年。

嘉義市文化局長林青萍說，今年跨年晚會走「越在地、越國際」的路線，邀請曾有嘉義經驗的藝人台語歌手楊欣樺、動作派歌手金志遙返嘉演出，他們年少時光曾在嘉義市生活，對嘉義市有難忘回憶及特殊情感，對嘉義美食如數家珍。

金志遙說，童年常往返嘉義市、白河，後來舉家搬到北部，他以偶像團體「POSTM3N」出道走紅，曾中斷演藝事業、消沉，開計程車為業的父親跑車時聽到他的歌聲，讓他悔悟，重返演藝圈打拚。

金志遙的70多歲阿伯在嘉義市西市場開素食店數十年，人稱「米伯」，今年4月父親往生，他與阿伯互動更密切，他說，將特別為阿伯及父親留位子，讓他們與大家同感跨年的氣氛，也告慰父親他重新出發了。

文化局表演藝術科長蔡志賢說，今年用約300萬經費辦跨年晚會活動，用有限資源做最大運用，有18組在地團隊及知名藝人共逾22組團隊登台演出，周邊至少有120攤觀光美食，最後由全方位女神級歌手李千那陪大家倒數跨年迎接2019年。

(中國時報)

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