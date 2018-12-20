墾丁13家違法露營場 自行拆了

2018年12月20日 01:44 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁國家公園違法露營場數量為各國家公園之冠，不過違法業者抱著能拖就拖心態，墾管處終於下最後通牒，民國100年後新違建本周若不自行拆除，將強制拆除，13家業者最終都自行拆除。墾管處也正研擬，適度開放農地做簡易露營設施。

觀光局3月公布墾丁國家公園有23家非法露營場，均為農地非法變更使用或農場違法供露營，部分已停業，不過仍有13家在營業，墾管處除開出「未經許可土地變更使用」3000元罰單，也要求業者自行拆除。

不過業者多抱著能拖就拖心態，墾管處只能下最後通牒，不自行拆除者本周將強制拆除。業者見無法挑戰墾管處的決心，13家本周全數自行拆除，部分業者因建築體多仍未全部拆除，也都簽切結必須在1個月內拆除完成。

墾管處表示，墾丁違法露營場都是農地變更使用，不在高危險地質敏感帶或特定水保區，無破壞環境之虞；其中2家小部分占用公有地，亦無濫墾情形。

墾丁國家公園內遊憩區合法露營用地僅4處，現僅鵝鑾鼻台灣最南點旁的營地對外開放營業，其他3處包括貓鼻頭公園入口旁、滿州鄉佳樂水風景區內公有地及龍鑾潭旁永豐棧集團土地，不是在興建中就是還未開發。

露營場管理要點5月施行後，讓農地開發露營區出現契機，墾管處正研擬在國家公園保護利用管制原則內，放寬土地容許使用項目，適度開放農地做簡易露營設施，以利旅遊觀光。

(中國時報)