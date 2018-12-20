柯駁都發局 大彎北每坪繳6萬就哀哀叫

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市政府19日舉行公共安全督導會報，都發局報告中山區條通地區營業場所，違法在第三種住宅區開設飲酒店，若要就地合法，依法每坪需繳8萬元的回饋金。台北市長柯文哲不滿表示，大彎北每坪繳6萬元就哀哀叫了，認為法令難以執行，要求重新檢討。

都發局報告指出，依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，第三、四種商業區均可作為酒店、飲酒店或旅館，但第三種住宅區調整為第三種商業區部分，如欲做為商業區使用，需繳納回饋金，回饋金繳納試算每坪約8萬元，目前約有32處須變更，已全數發函通知改善。

對此，柯文哲不滿質問，訂這個麼嚴格有辦法執行嗎？他指出，「中山區大彎北段商變住，每坪繳6萬元民眾就哀哀叫了，8萬元怎麼有辦法接受？」

都發局副局長張剛維解釋，條通地區若是有賺錢，繳回饋金對業者沒太大的問題，回饋金部分主要是依照價值換算，若要降低回饋金，需要對台北市全商業區進行通盤檢討。

柯文哲表示，法令一旦公布，就要讓大家能夠執行， 不要訂了又不能執行，就像警察為甚麼會收賄，因為每個人都犯法，可抓可不抓，後來就開始出現貪汙，更當場質問張，「你想清楚，你如果覺得可以，我就強迫你實施！」最後退回提案，要求相關局處從長計議。

(中國時報)

墾丁13家違法露營場 自行拆了 綠通過李曾配競逐竹市正副議長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。