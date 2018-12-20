護膚品糾紛 消費者協會籲買賣透明

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中國時報
／高雄報導

住在高雄市左營區的林先生在今年11月以14.4萬元購買一套知名品牌的護膚產品，他的太太與消費者協會昨天出面說明，林太太指先生上當受騙。業者則澄清，他們是合法做生意。

消費者協會昨天到民族一路賣場外的人行道舉行記者會，引起賣場人員到場關心。林太太說，林先生在11月被遊說以分期方式購買1套護膚產品，月繳4000元，繳36期即可無限期使用。

林先生事後去做了兩次按摩，因為挪不出時間，打電話去告知不想再做臉時，對方竟稱已經辦了信用貸款，不繼續做臉、不繳完36期會信用破產，當下覺得被騙了。

消費者協會祕書長呂英瑋說，根據瘦身美容定型化契約，消費者在施行第一次體驗契約當中，業者違反規定，遊說消費者追加產品購買、增生費用。消費者在做臉時處於放鬆狀態，不方便看清楚契約內容，很容易誤入消費圈套。

他籲請消費者在類似場合要簽下文件前一定要看清楚內容，不要在填寫清楚金額上的契約上簽名，避免日後糾紛。

業者對此表示，林先生對消費行為是清楚的，此前雙方已經溝通過，由於許多保養品已經開封並簽名寄放，業者願意賠償一半價格，但林小姐對此不服，執意要退全部款項。業者並喊冤，他們是合法經營，並沒有以騙術誘使林先生簽名購買商品。

(中國時報)

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