蔣公子顧台灣 3年建設40項

台南市文化資產保護協會22日起於鄭成功文物館辦理府城「蔣公子建設顧台灣」特展。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

當官3年交出40項建設，平均每月至少1項！該紀錄由清乾隆間出任台灣知府、人稱「蔣公子」的蔣元樞締造，為官3年建設民生、軍政、文教，北到淡水廳雞籠城的望樓，西到澎湖的西嶼燈塔；明年是蔣元樞誕生280年，鄭成功文物館22日起推出「府城蔣公子建設顧台灣」特展，讓民眾認識「顧台灣」的蔣公子。

蔣元樞家鄉江蘇常熟，去年常熟規畫拍攝追尋蔣元樞足跡的紀錄片，派員兩度來台踏勘場景，走訪台灣府城隍廟、孔廟、風神廟、接官亭、大天后宮、祀典武廟、開基天后宮、鹽行禹帝宮等，顯見對岸重視。其中，風神廟和鹽行禹帝宮供奉蔣元樞神像，風神廟神像已失竊，現存僅剩禹帝宮仍留有其神像。

在台為官3年留下政績無數，不少老一輩台南人都聽過府城蔣公子的傳奇。蔣元樞36歲抵台，年紀輕輕當上台灣知府，而有「蔣公子」美稱，儘管年紀輕，但他積極任事，文史工作者考據其著作《重修臺郡各建築圖說》，盤點他留下40項以上建設，無人能出其右，成為此次特展以「建設顧台灣」為主題。

建設範疇涵蓋修郡城、設望樓、祟學宮、修寺廟、造橋梁、建公館、築燈塔、立殯舍、興營房、治鹽場、置碼頭等，文史工作者詹翹說，最具規模者為重建台灣府城，最遠的為300公里外淡水廳雞籠城的望樓及黑水溝另一端離島澎湖的西嶼燈塔。

民間傳說他曾督造3尊姿態各異的觀音像分置3廟，為台灣奠定城市美學基礎，百姓感戴，為其立德政碑、奉祀其塑像。此外，蔣所著建築圖說亦另刻石碑，成為後人研究清代台灣社會絕佳題材。孔廟也在他手中重修、達到全盛時期，此外，每年祭孔使用的禮樂器，也由蔣元樞造辦。

(中國時報)

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