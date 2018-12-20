饒慶鈴敲槌 台東議會離情依依

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中國時報
／台東報導

19日近中午，即將接任台東縣長的議長饒慶鈴敲下議事槌，台東縣議會第18屆正式落幕，多位不續任的議員任務告終，取下座位上的名牌當紀念，主席饒慶鈴與在議場守到最後一刻的議員及議事人員合影，大家互道珍重。

為期10天的台東縣議員第18屆第23、24次臨時會，昨天進行最後1天的議員提案及臨時動議，議員們姍姍來遲，直到上午11時許，共18名議員簽到，超過半數，主席饒慶鈴宣布開會後，6件議員提案經在場議員無異議通過，因為沒有臨時提案，11時20分，饒慶鈴敲下議事槌，台東縣議會第18屆正式落幕。

饒慶鈴感謝在議場中「有始有終」的議員，包括連任的吳秀華、高美珠、張全馨嵐、尤忠正，及未參選的王飛龍、張萬生均守到最後一刻，張、王兩人把座位上的名牌取下，帶回家當紀念。

72歲的張萬生是關山鎮阿美族人，擔任2屆議員，雖然只有國小畢業學歷，靠自學完成電光200年部落史，告老還鄉後，要持續從事文史工作。另一位揮別議會的王飛龍，由女兒王文怡接棒，順利當選。

台東縣議員第18屆縣議員，田石雄在任內過世，老將張卓然、江堅壽意外落選，有18位議員連任成功，第19屆30位議員中，新面孔有12人，將於25日宣誓就職，而議長饒慶鈴也將在當天就任台東縣長。

(中國時報)

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