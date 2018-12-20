沈智慧電台談政見 王義川深夜吃湯圓

2018年12月20日 01:44 中國時報 林欣儀 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市北區、北屯區立委參選人沈智慧19日接受台中廣播專訪，暢談政見、希望整合大坑及新社區觀光資源；民進黨參選人王義川則是深夜走訪台中三大湯圓店之一的「欣欣商號湯圓」，並透過網路直播，向大家推薦這家30年老店湯圓。

沈智慧接受台中廣播「快樂歌聲」節目主持人文平專訪，現場並開放聽眾CALL IN、線上交換意見，她說，在這幾年的沉潛中取得管理學、經濟法學雙博士，並到東海大學政治系任教。

對於補選，沈智慧直呼自己實在是「剉哩等」，她說，投票日在農曆新年前1周，且因學測延後至周日舉行，許多人在外地的鄉親不會那麼早返鄉，加上不少民眾可能出門採買年節用品，很擔心投票率太低，「大家不投票就麻煩了」，只能一票一票地「撿」。

沈智慧也在LINE發文，表示「一定要在立法院提案廢掉促轉會這個違法組織」。她說，如能順利贏得立委補選席次，將立即提案廢止《促轉條例》，從根本上挖掉製造社會亂源的「東廠」。

投入選戰的前交通局長王義川特別趕在冬至前，走訪台中三大湯圓店之一的「欣欣商號湯圓」，並透過網路直播，向大家推薦這家北屯人必吃的30年的老店湯圓。王義川表示，希望透過美食分享，帶動地方小吃經濟。

王義川說，台中巿有三大湯圓名店，每到冬至一定大排長龍，包括漢口路「翔記湯圓」、林森路「樂群湯圓之家」及「欣欣商號湯圓」。

(中國時報)