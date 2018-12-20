中埔野溪赫見16死雞 防疫拉警報

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中國時報
／嘉縣報導

彰化縣鹿港鎮一土雞場日前經採樣確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，16日進行全場共6958隻土雞撲殺及現場消毒工作，嘉義縣家畜疾病防治所18日接獲民眾通報，在中埔鄉深坑村野溪遭棄置16隻雞隻屍體，防治所不敢大意，已採樣送檢並移除雞屍、全面消毒。

家畜所18日接獲通報後，19日已完成現場清除雞屍並全面消毒，後續將追查雞屍來源，若追查到丟棄雞屍的飼主，將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元。

家畜所也派員採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，家畜所所長林珮如說，若遭棄置雞隻驗出高病原性禽流感病毒陽性反應，除撲殺棄置飼主的養雞場外，範圍3公里內養雞場也須採樣送檢，如呈陽性一樣要全面撲殺。

林珮如表示，現場遭棄置的雞屍為黑羽土雞，與野溪周邊3公里內養雞場品種不符，現場消毒及防疫程序都已完成，正在全力追查來源，因禽流感有很多種，待1至2周後檢驗報告出爐再採取後續行動。

家畜所也呼籲養禽業者，禽流感已進入好發季，勿掉以輕心，自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有異狀，請儘速通報防疫機關處置，若隱匿不報，除撲殺不予補償，將依「動物傳染病防治條例」最高裁罰100萬元；若養禽戶隨意丟棄動物屍體，將涉及刑法並重懲。

(中國時報)

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