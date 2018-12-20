綠島媽媽 做醜饅頭撐家計

蘇玉如靠著「醜饅頭」來支撐家計。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

蘇玉如早年和老公在綠島經營早餐店和民宿，夫妻倆共同打拚努力經營，育有3子，家庭和樂，但蘇育如丈夫去年卻無預警中風倒下，生活無法自理，家中頓失支撐大樑，蘇育如只靠著手藝製作「醜饅頭」來支撐家計。

一開始老公倒下，蘇玉如手足無措不知該如何是好，老公復健費用龐大讓家中經濟雪上加霜，心情相當沮喪，也曾有過不好的念頭，但回頭看看家裡的孩子們，「他們都還小，我就轉念告訴自己，必須要勇敢面對，我要當孩子們的勇敢媽媽。」

蘇玉如表示，結束和老公辛苦經營的事業後，離開綠島舉家搬到台東卑南休養，但首先要面對的是家庭開銷、老公的醫療復健費用、孩子們的升學費用，常常被這些費用壓得喘不過氣來，但她不想放棄，看著空空的雙手，突然想起，她還有做饅頭的技術阿，於是開始賣起「醜饅頭」來養家。

為什麼好吃的養生饅頭要稱做「醜饅頭」，蘇玉如說，因為饅頭外表醜醜，但其實饅頭有著很實在的內餡，這個饅頭就如同她現在的生活，看起來不好看的事物也有它好看的一面，她看見饅頭就會如此自我勉勵。

蘇玉如的手工養生醜饅頭，共有紫色地瓜，南瓜，黃地瓜，抹茶，紅蘿蔔等多種口味，絕對無添加色素及防腐劑可安心吃，一顆顆醜饅頭支撐家計，她內心充滿感謝，至於到底醜饅頭有多醜，歡迎大家買來吃吃看

(中國時報)

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