林姿妙交接縣長 不玩花俏

此次宜蘭縣長選戰，國民黨籍的林姿妙一如外界預期擊敗了民進黨籍的現任立委陳歐珀，不僅讓宜蘭再度「綠地變藍天」，林姿妙也即將成為宜蘭縣首位女縣長。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

幾經波折，宜蘭縣長交接典禮流程終於敲定，經過縣府相關人員與準縣長林姿妙交接小組的討論後，以之前呂國華交接給林聰賢分屬不同政黨的交接模式為參考，交接典禮中規中矩，沒有華麗或特殊的交接儀式，現場僅提供簡單的湯圓、茶點，並開放一般民眾入場觀禮。縣府民政處表示，此次典禮花費約66萬元。

此次宜蘭縣長選戰，國民黨籍的林姿妙一如外界預期擊敗了民進黨籍的現任立委陳歐珀，不僅讓宜蘭再度「綠地變藍天」，林姿妙也即將成為宜蘭縣首位女縣長。

運動公園體育館舉行

但在縣長交接典禮的安排過程中，也引發一些小風波，原先傳出將邀請縣內縣內小學的學生「自治小市長」到場觀禮，卻意外引起外界質疑及反彈，經進一步溝通之後，這項安排予以取消。

縣府19日公布縣長交接典禮流程，可說是中規中矩，地點選在宜蘭運動公園體育館舉行，典禮正式開始前只安排了竹林國小及黎明國小的學生演出，隨後就行禮如儀地依序進行唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬、新縣長就職宣示、交接印信、卸任縣長致詞、新任縣長致詞，司儀便會宣告禮成，眾人再一起轉往戶外大合照。

參考林聰賢交接模式

籌辦典禮的縣府民政處表示，會場共安排2000個座位，其中800個是在體育館一樓，主要提供給受邀來賓，二樓部分約有1200個座位，給入場觀禮的一般民眾使用，這次典禮安排，完全是參考之前呂國華交接給林聰賢的典禮模式辦理，並沒有特殊的設計或安排。

(中國時報)

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