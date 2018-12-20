今年10大熱門拍攝場景出爐

2018年12月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

2018年進入尾聲，新北市府公布今年10大熱門拍攝場景，板橋435藝文特區以復古建築和園區幽靜環境，吸引電影《引爆點》、《血觀音》等國片取景，1年累計19件協助影視拍攝申請，與大台北都會公園並列最夯拍攝場景。

坪林廉政研習中心居次

新北市文化局表示，2011年成立「新北市協助影視拍攝與發展中心」以來，申請案量已提升至平均每月46件，每年總件數皆超過500件；據統計，今年截至11月底，已有466件協拍申請案。

其中，熱門拍攝場景第1名為板橋435藝文特區及大台北都會公園並列，皆有19件申請案；第2名則為坪林廉政研習中心，有18件；第3名是府中15新北市動畫故事館，有13件。

除了向來是熱門拍攝景點的板橋435藝文特區、大台北都會公園，坪林廉政研習中心是近年詢問度持續提升的黑馬景點，電影《鬥魚》、《角頭2》及《憨嘉》中監獄畫面，還有明年將播出的影集《罪夢者》，都選在此取景。

府中15新北市動畫故事館今年則是初登榜，11月24日開始播出的電視劇《艾蜜麗的五件事》，就在府中15裡的紀錄片放映院拍攝。

動畫故事館今年初登榜

文化局表示，協拍案件場景需求及複雜度逐年提升，協拍中心也不斷開發新場景，例如11月上映的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，烤魚經典橋段在雙溪區虎豹潭拍攝；歌王蕭敬騰及新科影后謝盈萱主演的電視電影《魂囚西門》，劇中也出現坪林茶業博物館，更多資訊請上新北市文化局協拍中心網站查詢。

(中國時報)