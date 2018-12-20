石虎現身竹縣 重啟生態調查

受傷的石虎因傷勢嚴重，最後截肢處理才救回一命。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

全台罕見的石虎在新竹縣出沒！有民眾18日前往芎林飛鳳山運動時，在山溝一隻動物躺著哀號，原以為是受傷的貓，縣府農業處人員檢查時才發現是「比藍寶堅尼還罕見」的石虎，也是新竹縣十幾年來首度有石虎出沒。受傷嚴重的石虎轉送南投農委會特有生物研究保育中心緊急截肢。

民眾在飛鳳山發現

陳姓民眾到飛鳳山運動時，發現一隻右後腿受傷、奄奄一息的石虎，民眾通報代表會主席黃正彪後送往公所農業課，農業課再轉報縣府農業處，確認為石虎後送往野生動物救傷中心六福村站進行醫治。農業處指出，石虎的右後肢疑似遭到捕獸夾夾傷，傷勢較重，連夜轉送至特生中心進行後續治療。

因石虎棲息地多半在苗栗，且新竹曾進行過生態調查，未發現石虎蹤跡，對於石虎首度現身新竹縣，農業處大感驚訝也相當驚喜。農業處表示，因人類對於環境開發使得棲地減少，目前全台石虎數量僅約500隻，不過首度現身新竹縣，推測飛鳳山上應該還有其他石虎，目前已通報林務局，未來計畫重啟生態調查。

轉送特生中心安置

野生動物救傷中心六福村站指出，這隻受傷的石虎年紀約青少年階段，由於腿部嚴重變形、乾癟，若不截肢導致感染敗血症恐將死亡。該石虎送往特生中心後已截肢，農業處人員指出，因截肢的石虎無野外生存能力，可能將待在特生中心養老。

黃正彪則指出，有石虎出沒的地方，表示土地和生態系是自然且健康的，未來他也會持續在芎林推廣對環境友善的耕作方式，留給子孫美麗、永續的家園。

(中國時報)

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