市民是主角 盧秀燕辦草地就職

2018年12月20日 01:44 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市首次「草地就職典禮」將登場！市長當選人盧秀燕的發言人吳皇昇19日表示，有別於以往就職典禮在市府大禮堂舉辦，第3屆市長就職典禮地點選在市府和市議會間的市政公園綠地，邀請市民朋友一起來席地野餐，參加這場以市民為主角的就職活動。

媽媽市長 看重民意

吳皇昇表示，市長宣誓就職典禮將由「大甲愛樂室內樂團」、「飛影舞蹈工作室」開場，鼓陣由「九天民俗技藝團」演出，舞獅則邀「光正國小醒獅隊」、「國立台灣體育大學舞獅隊」接連上陣，展現台中活力。

「市民才是主角！」盧秀燕強調，邀請最重要的主角貴賓台中市民，象徵新的市府團隊將以民意為依歸，為台中市的未來打拚，共創更美好的台中。

吳皇昇說，市長就職典禮將播放《隱形的翅膀》歌曲，傳達盧秀燕「媽媽市長」的意境，勇敢捍衛市民權益，用看不見的翅膀保護大家，期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向。

行動早餐 發送彩蛋

就職典禮時間為25日上午8點至10點，綠地約可容納千人，現場提供「行動早餐區」，號召許多在地的餐車來「賣早餐、拚經濟」；典禮將發送隱藏版紀念品，吳皇昇透露，具有意義和收藏價值，這顆「彩蛋」會突顯盧秀燕的態度與決心。

「歡迎市民朋友共同參與就職典禮，共享榮耀！」吳皇昇表示，市長就職典禮也同時舉辦各局處首長布達儀式，就職典禮市府編列140萬元，活動若超出經費，盧秀燕會自行支出。

(中國時報)