屏縣十大精選遊程 包山包海

2018年12月20日 01:44 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，在地觀光旅宿業者已摩拳擦掌等待迎接國內外旅客造訪，屏東縣政府近期重新踏訪縣內祕境，著手開發十大精選遊程、包含86個景點，並串連起落山風藝術季、四重溪溫泉季與屏東耶誕節等節慶活動，讓遊客深度體驗屏東之美。

深度體驗 保證好玩

屏東縣觀光協會理事長郭子義指出，屏東等了30年才迎來台灣燈會，地方皆以辦喜事的心情進行籌畫，觀光業者已把自己壓箱寶拿出來，配合縣府積極到日、韓及東南亞等國大力推銷，成套遊程陸續上架，保證讓遊客玩得盡興。

屏縣府交通旅遊處長黃國維透露，十大遊程中包山包海，除了農漁村體驗，還有風土食味美食饗宴、原民與客家深度文旅、山海溫泉、海島風景、手做釀造等不同主題，搭配燈會內容，提供民眾自駕或搭乘大眾運輸工具等不同選擇，配合多家旅行社提供團體或自由行等多元遊程方案。

黃國維強調，這些遊程不是走馬看花，而是深入走進國境之南的豐厚文化底韻，值得1年來2、3趟，持續走個3、5年，保證對屏東有著與過去不一樣的想像。

適合全家 一同出遊

實際走過屏東的知名部落客肉魯也說，屏東猶如整個台灣島嶼的縮影，有壯麗山海、優美的日出日落，其中包含原民部落、客家美食，更有離島美景，真的適合全家同遊深度體驗。

(中國時報)