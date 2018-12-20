新建箭瑛大橋 將豎雙手合十塔

2018年12月20日 01:44 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮「箭瑛大橋」為紀念41年前國小教師張箭、鄧玉瑛颱風天為趕到校授課，不慎遭湍急溪水沖走殉職。目前橋樑老舊，破損嚴重，歷經4次流標，日前以4.2億決標，預計明年初動工，新橋還會設計「雙手合十」橋塔，緬懷兩位老師事蹟。

1977年黛納颱風襲台，2位山興國小教師張箭、鄧玉瑛為冒險渡河授課，不幸殉職，老師捨身奉獻教育感人事蹟，感動時任行政院長蔣經國決定在此興建水泥大橋，並取「箭」和「瑛」兩字命名，感念兩位老師用生命為地方換來安全回家的橋。

目前舊箭瑛大橋銜接鳳林鎮市區及193縣道，也為鎮內山興里鄉親通往市區要道，由於橋面狹窄僅4.38米，橋齡老舊且為單線道，橋墩鋼筋外露嚴重，又因不符合花蓮溪治理計畫「橋長須960米」規定，地方鄉親都亟盼改善改建新橋。

縣府建設處今年欲建新橋，因工程規模過大，預算過高且欲投標廠商須具備建橋經驗，歷經4次流標，日前第5次標案終於順利以4.2億元決標，將在明年3月開工，預計2021年7月完工，屆時新大橋將倍增為960米長，橋寬9米雙線道。

未來新箭瑛大橋左、右兩側將設置觀景台，還會設計2座「雙手合十」造型橋塔，紀念張箭、鄧玉瑛兩人事蹟，宣揚其守護學生責任心，建設處表示，因為舊橋極具歷史意義，將會保留舊橋橋墩、橋樑各2座，於橋上打造2導師英勇事蹟解說碑。

(中國時報)