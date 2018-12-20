熱再生修補車 輕鬆搞定坑洞

新北市長朱立倫19日上午視察「熱再生修補車」操作情形，對道路修補的效果非常滿意。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市府工務局為維護道路品質及坑洞修補後耐久性，率先引進「熱再生修補車」道路維修工法，耐用又快速，節省至少一倍時間，市長朱立倫19日視察示範工程表示，他對修補效果滿意，高雄市已和新北市府聯繫，1月會到高雄示範，希望將來也可以運用在台灣各地。

工務局表示，「熱再生修補車」為就地加熱再生瀝青路面養護設備，是一款技術先進、性能優越的瀝青路面修補車，主要用於車道路面表層破損或坑洞，採用先進的熱再生修補工藝，具有高效、環保以及高修補品質等特點，較其他修路設備更加靈活、快速。

朱立倫表示，道路坑洞及路不平長期飽受民眾詬病，以往要經過一層層刨除、重新銑鋪方式，就如同貼膏藥一樣，現在是All in one一次完成，這台新機具兼具效率、環保及品質，將原來的舊料加一點新料就可以達到銑鋪的效果，完全沒有任何差異跟縫隙，可持續非常久。

養工處說明，傳統的道路養護大多採用銑刨重鋪方式，進行路面修復，不僅工程耗時，機具動員也花費大量人力、物力，且施工過程產生大量瀝青刨除廢料，會出現粉塵、廢氣、噪音汙染及影響交通等環境問題。

養工處強調，「熱再生修補車」可針對路面損壞的坑洞、龜裂等常見破壞類型進行現場加熱翻鬆，並重新拌合夯實再利用，施作期間僅需暫時封閉一個車道，整個修補作業時間僅需25至30分鐘，節省至少一倍的時間，快速又有效率。

(中國時報)

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