教育處長、消防局長確定調離

2018年12月20日 01:44 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰縣府教育處長鄧進權榮調嘉義縣政府教育處長。（吳敏菁攝）

彰化縣政府小內閣名單尚未出爐，準縣長王惠美表示，政務官部分，文化局和社會、計畫、財政、農業處已有目標人選，25日縣長履新當天將一併公布。縣府19日則已先發布一級主管異動，教育處長鄧進權調嘉義縣政府教育處長，消防局長李永福調消防署緊急救護組組長。

彰化縣府表示，除了教育處長、消防局長的新職位已確定外，魏明谷任用的政務官，包括計畫處、財政處、農業處、社會處、經綠處、文化局等，共有8個一級主管留待新任縣長任用。

未來新人事，除這8位一級主管，加上2位副縣長、1位機要祕書，王惠美共有11位主管的任用權，其中，經綠處原本就懸缺，副處長代理，其餘主管已有目標人選，但還在和當事人確認，包括意願、任用資格條件等。

其餘事務官任用的一級首長，包括民政處、新聞處、建設處、工務處、水利資源處、城市暨觀光發展處、勞工處、地政處、行政處、法制處、人事處、主計處、政風處，和府外單位彰化縣警察局、衛生局、地方稅務局、環保局、動物防疫所和各鄉鎮地政和戶政事務所，王惠美暫以安定人事為原則，並已先後派親信到縣府辦理業務交接。

彰化縣長魏明谷日前也在主管周報表示，希望大家支持、輔佐新縣長，「無縫接軌」讓縣政運作沒有空窗期。

王惠美表示，尚未公布新人事，主要是目標人選尚待確認；未來用人的原則仍是「尊重專業、安定人事」，不會隨政黨輪替大風吹，現任事務官均一一聯繫過，將先留任，未來會觀察工作熱忱、能力品德和配合度，作為人事調整基準。

(中國時報)